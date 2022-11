EMPREINTE Galerie expose EMPREINTE Galerie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

DAVID SAMUZEAU « Street Art Pop .. » EMPREINTE Galerie 2 rue d’Alibert 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire C’est DAVID SAMUZEAU avec l’exposition « Street Art Pop …» qui se prépare. Du 26 Nov au 04 Dec 2022

l’Artiste Blésois livre dans cette exposition, une version très personnelle du POP ART où Art et Recyclage s’allient et prennent tous leurs sens … Venez nombreux l’expo est sur les 2 prochains weekends !!! Samedi 26 Nov : 14h30/19h30

Dimanche 27 Nov: 14h30/19h

Samedi 04 Dec : 14h30/19h30

Dimanche 05 Dec: 14h30/19h Entrée Libre

2 Rue d'Alibert Orléans Bord de Loire

DAVID SAMUZEAU est un Artiste Plasticien autodidacte Blésois avec un fort ancrage Orléanais … L’Artiste est un ancien Cordonnier/Maitre Chausseur qui aime la matière, toutes les matières. Un exercice qui le mène à appréhender une multitude de supports. DAVID SAMUZEAU joue avec les couleurs, les techniques en mêlant l’Art du graf, aux encres, la peinture à huile, le couteau … L’Artiste nous livre dans cette exposition, une version très personnelle du POP ART aux couleurs toniques, qui donnent du tonus. Ici Art et Recyclage s’allient pour notre plus grand plaisir et prend tout son sens. DAVID SAMUZEAU s’amuse « avec sérieux » à mêler Art et objets de la vie quotidienne. Il redonne vie à des pièces devenues obsolètes, des matériaux pauvres. L’Artiste apprécie la contrainte de chacun des articles qu’ils détournent avec un énorme talent ! Cette démarche prend tout son sens chez l’Artiste qui invente et se renouvelle sans cesse … DAVID SAMUZEAU est aussi le créateur de l’atelier « La Fabrique » où plusieurs fois par semaine, il partage cette passion dévorante avec ces élèves … #SoyezCurieux #SoyezCurieuse

Créativement Vôtre …

