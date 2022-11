EMPREINTE Galerie EMPREINTE Galerie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Réouverture Exceptionnelle exposition Claire Siraut « Les Anonymes … » EMPREINTE Galerie 2 rue d'Alibert 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire L'exposition photographique de L'artiste Orléanaise Claire Siraut a rencontré un grand succès ! Vous avez été nombreux à demander à voir ou revoir l'exposition en visite privée …Alors ce week-end exceptionnellement l'Artiste revient pour un dernier week end avant décrochage. Rendez-vous pour une dernière fois avec les « Anonymes … » de Claire Siraut. Après il sera trop tard … Sam 19 Nov : 15h30/19h30

CLAIRE SIRAUT est une Artiste Orléanaise née en 1988. Depuis son enfance, elle est sensible à la photographie. L’Artiste commence son apprentissage photographique il y a quelques années, avec un vieux réflex. Elle s’essaye alors à différentes techniques et sujets. Avec le temps son œil s’affine, et elle trouve enfin ma voie, ce qui fait l’essence de ses photographies : l’humain, la vie, ces moments volés qui ne reviendront pas. CLAIRE SIRAUT nous confie « La photographie est comme une rencontre : une combinaison de chance et de hasard, une émotion aussi soudaine qu’éphémère… » L’Artiste observe … Lorsqu’une scène se déroule sous ses yeux, elle n’a alors que quelques secondes pour la capturer avant qu’elle ne s’échappe. Ça peut être une silhouette, dont la présence donne toute sa poésie à une scène d’apparence banale, un modèle, qui, guidé par l’objectif, se révèle petit à petit. CLAIRE SIRAUT a pour langage le noir et blanc. Il lui permet de raconter avec émotion l’instant qui s’offre sous ses yeux, et de se concentrer sur l’essentiel : le sujet, la composition, la lumière. L’Artiste sort ici de l’ombre avec l’exposition « Anonymes » qui retrace l’essentiel de son travail jusqu’à aujourd’hui. Cette exposition est le fruit de rencontres avec ces « Anonymes » que le hasard aura mis sur sa route, et ceux qui auront accepté de se dévoiler devant l’objectif.

