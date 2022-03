EMPREINTE CARBONNE – FESTIVAL INTERNATIONAL POLAR ET JUSTICE Carbonne, 14 mai 2022, Carbonne.

Usant d’un nom tel que le sien, Carbonne avait envie de laisser une empreinte littéraire.

C’est chose faite grâce au Festival EMPREINTE CARBONNE, qui a l’ambition de devenir un de grands événements de la littérature policière et judiciaire en France.

Avec 30% de l’édition française, avec 3 des 4 derniers Goncourt attribués à des auteurs de polar, ce genre littéraire est établi.

Comme il aborde tous les sujets de nos sociétés contemporaines, le festival lui adjoint l’autre versant des enquêtes, la justice et le droit.

Et puis, parce que le sud-toulousain et le Volvestre en particulier sont des terres de bons vivants, EMPREINTE CARBONNE est et sera une fête, y associant les auteurs et leurs lecteurs.

Venez participer au 1er Festival International du Roman Noir “EMPREINTE CARBONNE”, et rencontrez les plus grands écrivains dans la catégorie Police – Justice.

artsetcultureenvolvestre@gmail.com +33 6 74 51 60 63 http://www.empreintecarbonne.fr/

