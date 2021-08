Empow’her fait son festival La Cité Fertile, 17 septembre 2021, Pantin.

Date et horaire exacts : Du 17 au 19 septembre 2021 :

dimanche de 12h à 21h

et vendredi, samedi de 12h à 1h

gratuit

Rendez-vous à la Cité Fertile les 17, 18 et 19 septembre pour la seconde édition du Festival Empow’Her, et venez célébrer avec nous les femmes qui façonnent le monde !

Le Festival Empow’Her, qu’est-ce que c’est ? C’est un rassemblement annuel unique, organisé par l’ONG Empow’Her, permettant de donner toujours plus d’écho aux combats de toutes les femmes et de prendre conscience du pouvoir que nous avons pour changer le monde ! Notre mission à travers ce Festival : faire entendre la voix de celles qui créent, qui militent, qui entreprennent, qui s’engagent pour un monde plus durable et inclusif, et permettre à chacun·e de trouver sa voie pour contribuer à un changement global et positif.

Notre engagement auprès de vous pendant ces 3 jours :

> Vous inspirer : Nous attendons +200 intervenant·e·s hors pair qui partageront leurs engagements pour faire avancer les droits des femmes, protéger notre environnement, et construire un monde durable. Entrepreneur·e·s, militant·e·s, artistes, chercheur·se·s, femmes politiques, activistes se passeront le micro pour construire ensemble le monde de demain

> Passer à l’action : Participez à nos Ateliers Pow’Her et Craft’Her, pour booster votre projet, votre engagement et/ou votre créativité : Lancer son podcast, prendre le pouvoir dans l’espace public, découvrir la sérigraphie, la tarologie, la poésie ou encore l’upcycling … vous trouverez forcément l’atelier fait pour vous ! (places limitées – réservation à venir – STAY TUNED )

> S’amuser et être ensemble : On se croise sur le dancefloor ? Collectifs de Djettes, concerts, performances et stand up ! On a hâte d’y être !!

> Découvrir : allez à la rencontre de structures qui s’engagent au quotidien, trouvez l’accompagnement idéal, soutenez des créatrices responsables sur notre marché solidaire et notre village associatif

Pour en savoir plus et découvrir toute la programmation rendez-vous sur le site du festival : https://bit.ly/2V8ft7k

À SAVOIR !

Ce Festival est :

1# Labellisé Génération Égalité

2# Organisé dans le cadre des week-ends Objectifs Développement Durable de la Cité Fertile >> https://citefertile.com/laureats-12-week-ends-pour-les…/

3# Soutenu par le Fonds Social Européen

4# Gratuit et ouvert à tou·te·s : c’est un événement inclusif, engagé et bienveillant !

On vous attend encore plus nombreuses et nombreux que l’année dernière et on a hâte de vivre cette expérience avec vous !

INFOS PRATIQUES

Horaires du Festival :

Vendredi : 12h00-1h

Samedi : 12h00-1h

Dimanche : 12h-21h

Billetterie

Entrée Libre mais places limitées → Pensez à vous inscrire : https://bit.ly/3xjf7cl

⚡️ Accès & infos sur le lieu

C’est où ?

La Cité Fertile, 14 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin

La Cité Fertile c’est quoi ?

Ancienne gare de marchandises SNCF de Pantin, la Cité Fertile c’est 1 hectare et 4 ans au service de la transition écologique et sociale. Tiers-lieu d’expérimentation, la Cité Fertile veut réunir, inspirer et mobiliser tous les publics autour des enjeux de la ville durable grâce à une programmation et des projets engagés. Plus d’infos >> www.citefertile.com

Comment venir ?

RER E Pantin (4 minutes à pied)

Métro Quatre Chemins – ligne 7 (8 minutes à pied)

Métro Hoche – ligne 5 (10 minutes à pied)

Tram 3 Ella Fitzgerald (5 minutes à pied)

Bus 170, 249, 330 arrêt Jean Moulin

Parking à vélo à l’entrée du site

Mesures sanitaires

L’événement se déroule dans le respect de toutes les mesures sanitaires en vigueur. Toutes les équipes de la Cité Fertile mettent en place des dispositifs afin d’assurer la sécurité de toutes et tous : adaptation de la capacité d’accueil sur les différents espaces, port du masque obligatoire, application des règles de distanciation sociale, mise à disposition de gel hydroalcoolique, désinfection des espaces.

Retrouvez toutes les mesures sur : https://citefertile.com/les-mesures-sanitaires-mises…/…

Événements -> Festival / Cycle

La Cité Fertile 14 rue Edouard Vaillant Pantin 93500

7 : Aubervillers – Pantin – Quatre Chemins (734m) 5 : Hoche (916m) Bus 170, 249, 330 arrêt Jean Moulin RER E Pantin (4 minutes à pied) Tram 3 Ella Fitzgerald (5 minutes à pied)



Contact :Empow’her https://empow-her.com/ https://www.facebook.com/EmpowHer.Association https://twitter.com/empow_her

Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Queer Lgbt;Urbain;Solidaire;Plein air

Date complète :

2021-09-19T12:00:00+02:00_2021-09-19T21:00:00+02:00;2021-09-17T12:00:00+02:00_2021-09-18T01:00:00+02:00;2021-09-18T12:00:00+02:00_2021-09-19T01:00:00+02:00

Festival EMPOWHER