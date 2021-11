Trappes Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes, Yvelines Employabilité des “séniors”: Comment optimiser sa démarche ? Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Adaptez votre communication à votre projet professionnel et aux réseaux sociaux. Devenez l’acteur de votre recherche ! **Animé par AGIR Abcd Yvelines** **INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61** Cadres ou non cadres, salariés ou entrepreneurs, découvrez les techniques adaptées à votre recherche d’emploi, à vos potentiels et à l’approche du marché caché. Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines

