EMPLOIS ET FORMATIONS DANS LE DATACENTER EN ILE DE FRANCE ——————————————————— France Datacenter s’associe au Grand Numérique pour présenter la réalité des métiers et des emplois qui se développent dans le datacenter et vous invite à la conférence « Emplois & Formations dans le datacenter en Ile-de-France » qui se tiendra ### Mercredi 16 mars ### de 19h à 20h30 **Salle Victor Hugo, Assemblée nationale** **126 rue de l’Université, 75007 Paris** L’événement, présenté par le Député Patrice Anato et France Datacenter sera organisé autour de deux tables-rondes, elles-mêmes suivies de séances de questions/réponses : 1. Métiers et emplois dans le datacenter Quels sont les métiers en tension ? Quels emplois pour les années à venir ? Avec : * Alexandra Descourts, Talent Aquisition Manager, Interxion France, * Fabio Gonnella, Talent acquisition Recruiter, Equinix France, * Alexandre Delaval, Directeur France, DATA4. _Chacun de ses trois opérateurs a environ une cinquantaine d’emplois non pourvus chaque année ! Notamment des techniciens de maintenance datacenters, techniciens CVC etc._ _2. Les formations dans le datacenter : état des lieux et perspectives_ _Avec des représentants des Plombiers du Numérique et de Pôle Emploi._ _Video de présentation_ [**_ici_**](https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=Rld2eGhGQ3psZjlOWGwxQ0jKaxr5vpjTIsYWOk-q455KUijwMlkpaKPzCi3Eial-vi072Chh8Ex6W1ByiVZzMw&i=U2pXU09ocHltdTEydGM2aUXXbitkQdn3OAXA1D2RBy8&k=1XpP&r=SjA3d003VWxKRk1kazNaeR5ozr8SlR4bb9gaDaYABkrzDmbHVRrv4LPw45XXUNYX&s=df1c78f45f62bd3943a9b0f41115eeef0ee048cb88397fd2efd4e2531054ac7f&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Ffeed%2Fupdate%2Furn%3Ali%3Aactivity%3A6904353750337626112) **_Inscription obligatoire avant le 14 mars sur :_** [**_https://docs.google.com/forms/d/1oIsqiI6_eNQ50qEiowE_xSnP0m-CU28SDqN4Irblfro/edit_**](https://docs.google.com/forms/d/1oIsqiI6_eNQ50qEiowE_xSnP0m-CU28SDqN4Irblfro/edit)

