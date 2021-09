Tourcoing Agence pôle emploi Tourcoing Nord, Tourcoing Emploi “MOZAIK RH” Agence pôle emploi Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Emploi "MOZAIK RH"

Agence pôle emploi Tourcoing, le lundi 4 octobre à 09:00

Atelier de préparation au job dating de la semaine 2 : « Analyser ses outils de candidature comme un recruteur » Pour plus d’infos contacter : MOZAIK RH Semaine 1 : Lancement Agence pôle emploi Tourcoing 64 avenue Alfred Lefrançois 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

2021-10-04T09:00:00 2021-10-04T12:00:00

