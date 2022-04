Emploi – Le Café des possibles place Saint-Jean,rue Anatole France Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Financé par le Plan d’investissement dans les compétences, avec la participation de la Métropole Rouen Normandie. Village itinérant proposé une fois par mois dans un quartier différent, un moment convivial pour s’informer, obtenir des conseils sur la création d’entreprise, découvrir de nouveaux outils pour sa recherche d’emploi ou de formation mais aussi des métiers de manière plus ludique, et pourquoi pas décrocher un emploi ou une formation grâce au job dating. **Rendez-vous mardi 17 mai, de 9h à 13h, au place Saint-Jean.** Prochaine dates : • Le 14 juin 2022, de 9h à 13h, place Saint-Jean. • Le 20 septembre 2022, de 9h à 13h, Parc Saint Cyr. • Le 18 octobre 2022, de 9h à 13h, Parc Saint Cyr. • Le 4 avril 2023, de 9h à 13, place Saint-Jean. • Le 2 mai 2023, de 9h à 13, place Saint-Jean. • Le 6 juin 2023, de 9h à 13h, Parc Saint Cyr.

Financé par le Plan d’investissement dans les compétences, avec la participation de la Métropole Rouen Normandie. Village itinérant proposé une fois par mois dans un quartier… place Saint-Jean,rue Anatole France rue Anatole France Elbeuf 76500 Elbeuf Seine-Maritime

