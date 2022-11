Brocante vide grenier association bien-être aux Fours à Chaux Emplacement brocante Senlis Catégories d’évènement: Oise

Entrée libre et gratuite

L’association bien-être aux Fours à Chaux organise pour la deuxième année sa grande brocante du mois de juin Emplacement brocante 30 rue des fours a chaux 60300 senlis Fours a chaux Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Cette année elle aura lieu le dimanche 4 juin 2023.

Inscription jusqu’au mercredi 31 mai 2023.

Tarif pour les réservations 2,50€ pour les adhérents et 3€ pour les non-adhérents

2023-06-04T07:00:00+02:00

2023-06-04T19:00:00+02:00

