Empire des plumes : oiseaux tropicaux entre visualité et environnement au Brésil

Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle, le dimanche 5 juin 2022 à 12:00

Château de Fontainebleau, Quartier Henri IV, grande salle, le dimanche 5 juin à 12:00

De la période coloniale jusqu’à l’émergence d’une nouvelle sensibilité environnementale à partir du XIXe siècle, les oiseaux représentaient une valeur symbolique et commerciale constante de la culture visuelle brésilienne. Dans cette conférence, on discute la façon dont l’exploitation des oiseaux suit le développement d’une identité nationale en se concentrant sur la période allant du Second Règne (1840) au développement de la législation sur la chasse en 1934, lorsque des artefacts de plumes du Brésil et des spécimens taxidermisées ont circulé en nombre sans précédent.

2022-06-05T12:00:00 2022-06-05T13:00:00

