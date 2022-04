EMPEROR’S Tournament Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Saône-et-Loire

EMPEROR’S Tournament Autun, 10 juin 2022, Autun. EMPEROR’S Tournament Autun

2022-06-10 – 2022-06-12

Autun Saône-et-Loire Autun EUR L’enceinte du Théâtre Romain d’Autun accueillera pour la deuxième année consécutive L’Emperor’s Tournament, tournoi de basket 3×3.

Au programme, des duels acharnés, …des beaux matches, des concours, des artistes, des danseurs, de la musique, DJ set et animations…Trois jours de basket sans relâche!

Venez partager un moment sportif, festif et convivial dans un cadre exceptionnel.

