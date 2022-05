EMPATHY TEST ● JE T’AIME ● DEAR DEER // Le Réacteur Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, 13 mai 2022, Issy-les-Moulineaux.

Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, le vendredi 13 mai à 19:00

EMPATHY TEST Depuis la création d’Empathy Test en janvier 2013, le groupe de pop électronique basé à Londres a autoproduit et sorti trois albums époustouflants (Losing Touch et Safe From Harm, tous deux en 2017, et Monsters en 2022). Leur “électro-pop sombre et anthémique” (Fresh on the Net) leur a valu les éloges de la critique, une légion de fans dévoués dans le monde entier. Boy George les a récemment décrits comme “un orgasme musical”. Au cours des dernières années, Empathy Test a fait de nombreuses tournées en Europe et au-delà, se produisant avec des groupes comme The Human League ou Bombay Bicycle Club. ► [[https://www.youtube.com/c/EmpathyTest](https://www.youtube.com/c/EmpathyTest)](https://www.youtube.com/c/EmpathyTest) ► [[https://www.facebook.com/empathytest](https://www.facebook.com/empathytest)](https://www.facebook.com/empathytest) JE T’AIME ? dBoy, Tall Bastard et Crazy Z. sont des “partners in crime”. Mixant electro-clash, new-wave, et post punk, ils forment JE T’AIME en 2018 et présentent un premier album éponyme taillé dans les pierres des caves de la vieille Europe. La musique du trio, signé sur les deux labels Icy Cold Records et Manic Depression Records, rappelle la grande époque de la Factory mancunienne. Dès sa première année, le groupe participe à des événements majeurs tels que le W-Fest ou le Owls & Bats, et se produit dans toute l’Europe. Un album live intitulé « Live At Gibus » enregistré à Paris, s’ensuivit immédiatement, tel un marqueur de ce spectaculaire démarrage. En 2021, la discrétion des trois hommes poussent leurs labels à se demander si ce sont de véritables musiciens capables d’écrire à nouveau de la musique, ou bien était-ce un simple coup de chance éphémère… Mais le groupe était occupé à se concentrer sur un projet de plus grande envergure. Ils étaient isolés sur la côte bretonne pour enregistrer « PASSIVE/AGRESSIVE », un ambitieux double album. La première partie « PASSIVE » a été dévoilée le jour de la St-Valentin, le 14 février 2022. La seconde, « AGRESSIVE », verra le jour en octobre. ► [[https://www.facebook.com/jetaimethemusic](https://www.facebook.com/jetaimethemusic)](https://www.facebook.com/jetaimethemusic) ► [[https://www.youtube.com/c/JETAIME-music](https://www.youtube.com/c/JETAIME-music)](https://www.youtube.com/c/JETAIME-music) DEAR DEER ? Ce duo venu de la capitale des Flandres, forme un couple à la scène comme à la ville. Influencé par The Kills, New Order, ou encore les B52 leur son est à la croisée du pop-rock, de l’électro et de la new-wave. Glamour, leur esthétique pailletée soutient un rythme disco et vener, enrobé de basse et de guitare fuzzy. Taillés pour le live qu’il s’agisse d’un concert à l’Aéronef ou d’un concert aux confins de l’Europe de l’Est, ils partagent leur furieuse envie de danser, ça sent les vacances à Berlin et le dancefloor année 80 ! ► [[https://www.facebook.com/deardeerfr](https://www.facebook.com/deardeerfr)](https://www.facebook.com/deardeerfr) ► [https://www.youtube.com/channel/UCFt98UMT-bMqAYjC16sg44Q](https://www.youtube.com/channel/UCFt98UMT-bMqAYjC16sg44Q) ——————————————————————– ► Ouverture : 19h00 ► Tickets : 12€ en prévente / 15€ sur place ► Bar sur place

Le Réacteur présente EMPATHY TEST, JE T’AIME et DEAR DEER le samedi 13 mai 2022 à l’Espace Icare !

Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine



2022-05-13T19:00:00 2022-05-13T23:00:00