Mézidon Vallée d'Auge Salle Jean vilar Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Empathie Salle Jean vilar Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge

Empathie Salle Jean vilar, 26 octobre 2021, Mézidon Vallée d'Auge. Empathie

Salle Jean vilar, le mardi 26 octobre à 20:30

Synopis : Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-être animal pour tenter de faire bouger l’opinion publique. Complètement étranger à cette question, il va d’abord s’immerger dans le monde de la cause animale et du véganisme. Cette aventure singulière va remettre en question ses habitudes de consommation et son mode de vie… mais jusqu’à quel point ?

tarif cinéma

Projection/débat dans le cadre du festival génération Durable Salle Jean vilar Mézidon vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T20:30:00 2021-10-26T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Autres Lieu Salle Jean vilar Adresse Mézidon vallée d'Auge Ville Mézidon Vallée d'Auge lieuville Salle Jean vilar Mézidon Vallée d'Auge