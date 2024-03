EMOTIONS MARINES Le hameau des ecureuils Vieux-Boucau-les-Bains, samedi 6 juillet 2024.

EMOTIONS MARINES dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 – 20 juillet Le hameau des ecureuils 975 euros (sans transport) => + 100 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T00:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:00:00+02:00 – 2024-07-20T23:59:00+02:00

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

La station balnéaire de Vieux-Boucau-les-Bains se situe dans le sud des Landes, tout proche de Seignosse et de Hossegor. Comme ses voisine, elle est un spot de surf très connu.

Ce petit village du Sud-Ouest offre une alternative tranquille face à la force de l’océan. Soleil, farniente et activités nautiques et sportives se pratiquent au bord de mer, sur les plages de sable fin, mais aussi sur le lac marin de Port d’Albret. Ce dernier est un véritable havre de paix et de tranquillité ; la petite île qui se trouve au milieu accueille d’ailleurs de nombreuses espèces d’oiseaux.

A Vieux-Boucau-les-Bains, on dénombre trois plages de sable fin : la Centrale (qui est aussi la plus populaire), celle du Lac Marin et la plage Nord des Sablières. Outre le surf, il est possible de s’adonner à bien d’autres activités nautiques. Durant la période estivale, pelote Basque et folklore landais sont également à découvrir. Le charme de cette station balnéaire à taille humaine va séduire plus d’un jeune…

HEBERGEMENT:

Ce village vacance, situé à 2km de la plage de sable fin, propose des chalets atypiques (d’une capacité de 10 personnes chacun).

Les chalets sont disposés en plein cœur d’un parc ombragé et calme.

RESTAURATION:

Cuisine soignée, variées et diversifiée. Tout est préparé sur place par un chef cuisinirer.

Repas servis à table dans une véritable salle à manger ambiance champêtre

Dégustation d’au moins une spécialité locale.

Régimes alimentaires respectés.

PROGRAMME D’ACTIVITES:

Une journée au parc aquatique Atlantic Park

Une journée à la base de Pop : WaterJump et Accr’eau Park

Une séance de surf

Une séance de kayak

Une séance de Paddle

Une séance de bouée tractée

Sortie vélo

Découverte des courses Landaises

Visite d’Hossegor

Baignades

Randonnée pédestres

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Car grand tourisme avec toilette, TV, sièges inclinables…

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

Descriptif complet : https://www.adav-vacances.com/sejour/hameau-des-ecureuils-le-petit

Le hameau des ecureuils 40480 vieux Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.68.69.60 »}, {« type »: « email », « value »: « anne@adav-vacances.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.adav-vacances.com/sejour/hameau-des-ecureuils-le-petit »}] [{« link »: « https://www.adav-vacances.com/sejour/hameau-des-ecureuils-le-petit »}]

sports de nature sports de plein air

Association ADAV