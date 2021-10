Emotions La Brède, 14 novembre 2021, La Brède.

Emotions 2021-11-14 17:00:00 – 2021-11-14 salle Latapie 5, pl. Montesquieu

La Brède Gironde

Spectacle musical pour enfants de 0 à 5 ans

Une journée ordinaire ?

Petite Lily a fort à faire. Mais ce n’est pas toujours facile de vivre avec ses émotions…

Alors elle les met en chanson et nous partage ce qu’elle ressent.

Heureusement, Monsieur Emotions l’accompagne et la rassure.

Avec ce personnage haut en couleur, elle va apprendre à s’écouter et à traverser les épreuves du quotidien avec plus de sérénité.

Apprivoiser sa peur, plutôt que la combattre

Qu’on soit grand ou petit, les émotions sont au cœur de notre vie.

Les accepter, les comprendre nous aident à mieux vivre avec elles.

Spectacle présenté dans le cadre du festival Opération Lumière (16° édition)

Rencontres du spectacle vivant en familles.

Du 5 au 6 novembre, une quinzaine de spectacles pour tous les publics et sur dix communes de la Communauté de Communes Montesquieu (sud Gironde).

programme détaillé sur www.oplum.fr

Opération Lumière

dernière mise à jour : 2021-10-19 par