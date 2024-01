Emotions Espace des sciences, Les Champs Libres Rennes, mercredi 7 février 2024.

Emotions Animation en LSF autour des Émotions Mercredi 7 février, 13h45 Espace des sciences, Les Champs Libres Gratuit avec la carte CMI, 2€50 Carte Sortir!, 5€ Étudiant, 7€ Plein tarif —

Achat et réservation sur place uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T13:45:00+01:00 – 2024-02-07T15:00:00+01:00

Fin : 2024-02-07T13:45:00+01:00 – 2024-02-07T15:00:00+01:00

Peur, joie, tristesse, surprise… Savons-nous vraiment ce que sont les émotions ? Durant cette animation, Tania et Maud, médiatrices sourdes de la compagnie Deux Mains, vous proposent de découvrir l’importance de nos émotions et comment elles naissent dans notre cerveau.

Animation à partager entre amis et en famille.

=> Vous pourrez ensuite visiter l’exposition Incroyable Cerveau.

Si vous n’êtes pas disponibles ce 7 février, cette animation vous est également proposée le 18 avril.

Renseignements et réservations auprès de :

Sylvie GANCHE – Mission Accessibilité – Les Champs Libres

Mél: accessibilite@leschampslibres.fr

Tél 02 23 40 66 05

Espace des sciences, Les Champs Libres 10 cours des Alliés, 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

LSF Sourd

Espace des Sciences