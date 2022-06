Emotional Landscapes Douves du Chateau des Ducs Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Emotional Landscapes Douves du Chateau des Ducs, 12 juillet 2022, Nantes. 2022-07-12

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : oui Gratuit tous publics Tout a commencé par une carte blanche à la soprano Anne Magouët pour Aux heures d’été en 2012. Avec le guitariste, compositeur et arrangeur David Chevallier, ils imaginent une proposition des plus insolites : interpréter des morceaux de la célèbre chanteuse islandaise Björk avec un instrumentarium baroque ! Depuis, le projet a fait son chemin et c’est en octuor qu’ils reviennent au festival. Un concert singulier où les sonorités anciennes conversent à merveille avec des compositions d’aujourd’hui.Anne Magouët : soprano, David Chevallier : arrangement, théorbe, guitare baroque ; Atsushi Sakaï : viole de gambe, Judith Pacquier : cornet à bouquin, flûte à bec ; Abel Rohrbach : sacqueboute basse, Alexis Lahens : sacqueboutes alto et ténor, Volny Hostiou : serpent, basse de cornet ; Keyvan Chemirani : zarb, daf Douves du Chateau des Ducs Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 0251823770 https://www.auxheuresete.com/

