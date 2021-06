Valence Valence Drôme, Valence Emotional Landscape – Les jeudis musique classique Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Emotional Landscape – Les jeudis musique classique 2021-07-22 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-22 Théâtre de la ville Place de la liberté

Valence Drôme

Valence Drôme Chansons de Björk sur instruments anciens.

Anne Magouët (chant), David Chevallier (théorbe, guitare baroque), Marion Martineau (basse de viole). accueil.theatredelaville@mairie-valence.fr +33 4 75 86 14 50 http://theatre.valence.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par

