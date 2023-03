Emotion à l’heure bleue – Exposition photos V. Eysséric Office de tourisme des Baronnies, bureau de Buis Buis-les-Baronnies Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Emotion à l’heure bleue – Exposition photos V. Eysséric Office de tourisme des Baronnies, bureau de Buis, 4 mars 2023, Buis-les-Baronnies . Emotion à l’heure bleue – Exposition photos V. Eysséric 14 boulevard Michel Eysseric Office de tourisme des Baronnies, bureau de Buis Buis-les-Baronnies Drôme Office de tourisme des Baronnies, bureau de Buis 14 boulevard Michel Eysseric

2023-03-04 – 2023-05-13

Office de tourisme des Baronnies, bureau de Buis 14 boulevard Michel Eysseric

Buis-les-Baronnies

Drôme Vincent Eysséric vous invite à contempler les lavandes de l’aube à la nuit à travers ses photographies d’art. Ces œuvres sont aussi un hommage à son grand-père, Félix Eysséric (1902-1988), inventeur de la distillation de lavande à grand rendement. Office de tourisme des Baronnies, bureau de Buis 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Buis-les-Baronnies Drôme Office de tourisme des Baronnies, bureau de Buis 14 boulevard Michel Eysseric Ville Buis-les-Baronnies Departement Drôme Lieu Ville Office de tourisme des Baronnies, bureau de Buis 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buis-les-baronnies /

Emotion à l’heure bleue – Exposition photos V. Eysséric Office de tourisme des Baronnies, bureau de Buis 2023-03-04 was last modified: by Emotion à l’heure bleue – Exposition photos V. Eysséric Office de tourisme des Baronnies, bureau de Buis Buis-les-Baronnies 4 mars 2023 14 boulevard Michel Eysseric Office de tourisme des Baronnies bureau de Buis Buis-les-Baronnies bureau de Buis Buis-les-Baronnies Drôme Drôme Office de tourisme des Baronnies

Buis-les-Baronnies Drôme