Emotik Théâtre Jules-Julien, 30 mars 2022, Toulouse.

Emotik

du mercredi 30 mars au jeudi 31 mars à Théâtre Jules-Julien

Certaines émotions nous traversent, fulgurantes et magnifiques. D’autres nous paralysent, tétan santes et épouvantables. Qui sont ces émotions qui nous entravent, nous encombrent ou nous transportent ? Deux « émotikologues » tentent de présenter les principales émotions lors d’une conférence mouvementée. Mais ces deux personnages se font sans cesse rattraper par leurs propres émotions. Celles- ci bien vivantes et très marionnettiques les surprennent, les bousculent, provoquant d’étonnantes réactions… Autant d’expériences inattendues qui tombent à pic pour illustrer le propos et feront de cette conférence un moment ludique et poétique à la fois. Ce spectacle est le second volet du triptyque Corps mouvementés, marionnettes tourmentées de la compagnie. **50 mn – À partir de 6 ans** Mise en scène : Laurence Belet Comédiens marionnettistes : Sarah Darnault et Denis Lagrâce Pianiste et création musique originale : Philippe Gelda Texte : Manon Ona Marionnettes : Loëtitia Besson Regard chorégraphique: Hélène Zanon Création lumière et régie : Marco Gosselin Bande- Son : Joël Abriac Costumes : Noémie Le Tilly Fabrication table : Alain Verdier, photos Vidéo : Baptiste Hamousin, Voix off : Laurence Belet, Jano Bonnin, Laurent Deville, Production/diffusion : Gilles Galera, administration : Ségolène Geindre Production : C.C. de Ramonville, Théâtre des Mazades (Toulouse), Théâtre Jules Julien (Toulouse), l’ADDA 82, Espace Roguet (Toulouse), Marionnettissimo (Ass. Et qui libre, Tournefeuille) et l’Usinotopie (Villemur, 31) Aides à la création : DRAC Occitanie, Conseil Général Haute Garonne, Ville de Toulouse et Le Crédit Mutuel. La Compagnie est conventionnée par le Conseil Régional Occitanie et la Mairie de Toulouse

Compagnie Rouges les Anges

Théâtre Jules-Julien 6, avenue des écoles Jules Julien 31400 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



