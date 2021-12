Sète Médiathèque Mitterrand Hérault, Sète Emois… et toi Médiathèque Mitterrand Sète Catégories d’évènement: Hérault

Sète

Emois… et toi Médiathèque Mitterrand, 22 janvier 2022, Sète. Emois… et toi

Médiathèque Mitterrand, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Qu’est ce qu’il y a dans ta tête ? Qu’est-ce que tu ressens ? Tu pleures, tu ris ? Tu ris ou tu pleures ? Avec 8 boîtes à chapeaux qui révèlent de drôles de têtes,6 albums qui jouent à cache-cache et 1 lectrice qui danse avec les mots et lit avec son corps, une traversée sur le fil des émotions, sensible et musicale. PASSEUSE DE LIVRES : Laetitia Cador a été libraire jeunesse pendant 17 ans. Aujourd’hui, elle propose de prêter sa voix aux mots pour faire entendre des textes, autant pour les petits que pour les grands. La lecture à voix haute est devenue sa manière de transmettre autrement cette littérature. A partir de 3 ans, sur inscription. Lecture en mouvement Médiathèque Mitterrand Bvd Danielle Casanova 34200 Sète Sète Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sète Autres Lieu Médiathèque Mitterrand Adresse Bvd Danielle Casanova 34200 Sète Ville Sète lieuville Médiathèque Mitterrand Sète