le mercredi 17 novembre à 15:00

Le vilain petit canard merveilleuse histoire de Hans Christian Andersen sur le thème de la différence, de nombreux récits ont fait couler les plumes sur le sujet. Pour l’enfant, être, grandir, devenir, est un parcours parfois fastidieux où le regard des autres peut venir troubler l’image de soi… Ce ciné-concert présente six courts métrages sur le thème de la différence : la différence physique, la différence culturelle, la différence dans la manière de concevoir le monde, le besoin de solitude… Les musiciens Pierre-Yves Prothais et Matthieu Letournel se sont prêtés au jeu de la composition de musiques sur image et se livrent ainsi à un exercice de jonglage sonore. _Avec Matthieu Letournel (trompette, soubassophone, claviers, bruitages, voix) et Pierre-Yves Prothais (percussions, batterie, programmations, bruitages, voix)._ [_www.labelcaravan.com_](http://www.labelcaravan.com) [↓ Programme complet](http://bit.ly/jeunepublic2122) [[https://www.youtube.com/watch?v=WFcAoH5gCqE](https://www.youtube.com/watch?v=WFcAoH5gCqE)](https://www.youtube.com/watch?v=WFcAoH5gCqE)

15h à 16h (durée 40mn) À partir de 3 ans.

Ciné-concert proposé par la Cie Label Caravan. Etre différent, n’est-ce pas une force ? Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont Gironde

