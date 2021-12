Emoi & Moi Cinéma le Festival, 7 mai 2022, Bègles.

Émoi & moi avec Pierre -Yves Prothais et Matthieur Letournel, Label caravan ————————————————————————— **Ciné-concert** Depuis Le vilain petit canard, merveilleuse histoire d’Hans Christian Andersen sur le thème de la différence, de nombreux récits ont fait couler les plumes sur le sujet. Pour l’enfant, être, grandir, devenir, est un parcours parfois fastidieux où le regard des autres peut venir troubler l’image de soi. Mais, être différent, n’est-ce pas au contraire une force ? Emoi et moi présente six courts métrages d’animation sur le thème de la différence. Pierre-Yves Prothais et Matthieu Letournel, musiciens complices depuis 2000 dans de nombreux projets, se sont prêtés au jeu de la composition de musiques sur image pour le jeune public, se livrant ainsi à un exercice de jonglage sonore. Label Caravan en coproduction avec ASCA Beauvais – Cinéma Agnès Varda et avec le soutien de la région Bretagne, de la Sacem et de la DRAC Hauts de France. Aide à la résidence : centre culturel Pôle Sud – Chartres de Bretagne. Date : 7 Mai Public : à partir de 3 ans Durée : 40 min Lieu : Cinéma le Festival Tarif : 5 e

Cinéma le Festival 151, boulevard Albert 1er 33130 Bègles Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T11:40:00