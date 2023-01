Émoi & moi : Ciné-concert Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Catégories d’Évènement: Allier

Bellerive-sur-Allier

Émoi & moi : Ciné-concert 43 rue Jean-Baptiste Burlot Le Geyser Bellerive-sur-Allier Allier

2023-02-15 15:00:00

Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot

Bellerive-sur-Allier

Allier EUR 6 6 La musique au cœur des courts-métrages

Six courts-métrages pour aborder le thème de la différence avec douceur et humour. culture@ville-bellerive.com +33 4 70 58 87 00 Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier

