D’un charisme envoûtant, il chante avec talent et conviction les plus beaux textes de Renaud. Sa troublante ressemblance vocale avec le chanteur et son physique des années 80 nous font voyager au son de « Mistral Gagnant, Dès que le vent soufflera, Miss Maggie…) Jean-Jacques RIBAUDEAU vous offre des spectacles inoubliables avec son public. Poésie, musique, émotion, provocation, sont les mots qui résument bien l’ambiance Mister Renaud. Tous les âges s’identifient aux textes et au spectacle qui le rendront Morgane de L’Emoi Culturel… HENRI GIRAUD : COLUCHE

Coluche est irremplaçable. Henri le sait. C’est pourquoi sa seule ambition est d’essayer de le faire revivre sur scène. Il vous propose bien sûr de retrouver les sketches et chansons incontournables de Coluche, mais aussi des textes écrits « à la manière de … » pour coller à l’actualité. Quand Coluche (Henri Giraud) rencontre Renaud (Jean-Jacques Ribaudeau), le spectacle est riche en émotions, le chant y retrouve l’Humour, la tendresse, les fortes personnalités de ces 2 artistes. JJ RIBAUDEAU : RENAUD

