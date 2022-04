EMO, LA VIE EN COULEUR

2022-04-24 10:30:00 – 2022-12-15 10:30:00 Il pleut. Émo rentre chez elle. Elle est grise, sa maison est grise, son regard est gris. Une bougie pleine d’étincelles scintille. C’est le jour de son anniversaire. Son cadeau l’attend : un prodigieux jeu de cartes pour plusieurs voix qui va la faire plonger dans une marrée d’émotions dont elle seule pourra sortir, saura-t-elle nager dans une palette de couleur ?

Pour les 1 à 6 ans. Spectacle de Sheila Maeda. Il pleut. Émo rentre chez elle. Elle est grise, sa maison est grise, son regard est gris. Une bougie pleine d’étincelles scintille. C’est le jour de son anniversaire. Son cadeau l’attend : un prodigieux jeu de cartes pour plusieurs voix qui va la faire plonger dans une marrée d’émotions dont elle seule pourra sortir, saura-t-elle nager dans une palette de couleur ?

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

