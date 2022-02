EMMY & SEB Le Modjo, 18 février 2022, Aix-en-Provence.

EMMY & SEB

Le Modjo, le vendredi 18 février à 19:30

EMMY & SEB C’est un duo guitare acoustique et deux voix avec Emmy, remarquée dans The voice of Germany ,et Seb, guitariste chanteur adepte de la pédale de looper. Leur répertoire anglo-saxon vous fera redécouvrir les plus grands classiques soul, country et pop rock, de Aretha Franklin à Michael Jackson en passant par Queen et Jimi Hendrix. Apéro-planchas ou dîner bien au chaud autour d’une petite carte succulente concoctée par notre super nouveau chef ANTO! C’est comme vous voulez. On s’occupe de tout! Réservation très conseillée au 04.42.60.00.60 SMS:07.69.13.06.23

Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T19:30:00 2022-02-18T23:59:00