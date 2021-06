EMMY & SEB Le Modjo, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Aix-en-Provence.

EMMY & SEB C’est un duo guitare acoustique et deux voix avec Emmy, remarquée dans The voice of Germany ,et Seb, guitariste chanteur adepte de la pédale de looper. Leur répertoire anglo-saxon vous fera redécouvrir les plus grands classiques soul, country et pop rock, de Aretha Franklin à Michael Jackson en passant par Queen et Jimi Hendrix. Apéro-planchas ou dîner en terrasse autour d’une petite carte succulente concoctée par notre super nouveau chef ANTO! Réservation très conseillée au 04.42.60.00.60 & 07.69.13.06.23

