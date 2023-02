EMMET COHENT TRIO PRODIGE NEW-YORKAIS THEATRE PAUL ELUARD, 30 mars 2023, BEZONS.

EMMET COHENT TRIO PRODIGE NEW-YORKAIS THEATRE PAUL ELUARD. Un spectacle à la date du 2023-03-30 à 20:30 (2023-03-30 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

THEATRE PAUL ELUARD – BEZONS présente ce concert Quelle belle surprise de découvrir le jazz d’Emmet Cohen ! À celles et ceux qui pensaient qu’on avait fait le tour de la question sur ce que ce genre musical avait à exprimer, Emmet Cohen répond que l’invention se niche dans ces petits détails qui changent tout. Dans ce trio piano, contrebasse et batterie, la complicité pétille sans discontinuer. Les musiciens se connaissent sur le bout des ongles et ça s’entend ! Ce n’est pas une succession de tours de force qui s’enchainent mais chaque standard trouve une dose collective de trouvailles qui fabriquent des jolis papillons dans le ventre.Au piano, dans ce combo intimiste, il faut raconter, laisser la place et tenir en haleine. Notre prodige s’en amuse avec l’esprit jazz entre étincelle de liberté et plaisir relax de jouer tout simplement.Attention Emmet Cohen grandit très vite et le monde des plus prestigieux festivals de jazz commencent à s’intéresser avec la plus grande attention à ce jeune prodige du piano. Ne ratez pas votre tour car nous serons fiers de dire dans quelques années qu’Emmet Cohen est également passé au TPE. Concert en partenariat avec le festival Jazz au fil de l’Oise

THEATRE PAUL ELUARD BEZONS 162 rue Maurice Berteaux Val-d’Oise

