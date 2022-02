Emmet Cohen Trio Sauveterre-de-Guyenne, 26 février 2022, Sauveterre-de-Guyenne.

Emmet Cohen Trio Sauveterre-de-Guyenne

2022-02-26 20:00:00 – 2022-03-05

Sauveterre-de-Guyenne Gironde Sauveterre-de-Guyenne

EUR 12 Pianiste et compositeur américain, Emmet Cohen est l’une des figures marquantes de la scène New Yorkaise. Reconnu par ses pairs pour son «touché mesuré et agile, son vocabulaire harmonique chaleureux» (Downbeat), il est également formidablement à l’aise sur scène, tissant très rapidement des liens de complicité avec le public et les autres musiciens.

Leader du trio qui porte son nom, Emmet est un pianiste international qui s’est déjà produit dans les plus grands festivals de Jazz (Newport, Monterey, North Sea…), et qui joue très régulièrement dans des lieux et clubs très connus comme le Rose Hall, le Kennedy, le Village Vanguard, le Blue Note, le Dizzy’s Club Coca-Cola, le Birdland, le Jazz Standard, le Ronnie Scott’s, le Jazzhaus Montmartre, le Duc des Lombards…

Sauveterre-de-Guyenne

