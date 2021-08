Emmène-moi par le théâtre équestre de Cautivo La Boissière-École, 18 septembre 2021, La Boissière-École.

Emmène-moi par le théâtre équestre de Cautivo 2021-09-18 21:00:00 21:00:00 – 2021-09-18

La Boissière-École Yvelines La Boissière-École Yvelines

Venez vivre cette expérience parmi la vingtaine de chevaux sur scène et profiter de ce beau moment plein de couleurs, en famille. Ne ratez pas cette occasion unique dans la région ! Des bruits des sabots sur le sable, des hennissements, des cris de joie, des bavardages, l’ambiance est feutrée dans les écuries. Les spectateurs s’installent parmi les 220 places des tribunes devant un immense rideau rouge. Lorsque ce dernier s’ouvre sur une scène de sable immaculé, on entre dans un autre monde : le cheval est honoré, il danse, il virevolte, il galope pour votre plus grand plaisir. Les planches seront servies dans l’espace restauration à partir de 19h30.

C’est au son des sabots des chevaux que vous vous laisserez emporter dans un merveilleux voyage. Réel ou imaginaire ? Caútivo, le pure race espagnol qui hante ces lieux, saura vous donner tous les pouvoirs magiques pour prendre part au voyage.

contact@cautivo.fr +33 6 64 26 73 62 https://www.cautivo.fr/

Arnaud Rouyer

