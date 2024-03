Emmaüs Solidarité célèbre les luttes sociales avec l’artiste Jean-Luc Verna Transfo Paris, vendredi 15 mars 2024.

Du vendredi 15 mars 2024 au samedi 18 mai 2024 :

jeudi

de 14h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Du 15 mars au 18 mai 2024, Transfo, centre culturel d’Emmaüs Solidarité, consacre sa nouvelle exposition aux luttes sociales et aux chants qui les portent.

Avec

l’exposition « Liberté, Egalité, Fraternité ou Le Chant », Transfo propose

une exploration sociale et musicale d’expressions artistiques revendiquant le

droit à l’existence contre l’oppression, la discrimination et l’exclusion.

Mêlant

le combat à la voix, cette exposition gratuite présente des dessins de Jean-Luc

Verna comme autant d’étendards pour la liberté, ainsi que des sons et images de

Chrystèle Bazin et Agnès Mellon sur les mouvements de colère en France. Des carnets

de chants, une sélection de vinyles contestataires et un karaoké complètent

l’expérience.

Hymnes

populaires, avant-garde, faces B, reprises parodiques, électro mélodique…

cette playlist contestataire traverse les frontières, les luttes et les styles,

mais ne saurait être exhaustive. Chacun peut y contribuer. À l’unisson ou à

voix basse. Chantez !

Transfo 36, rue Jacques Louvel-Tessier 75010

Contact : https://www.facebook.com/events/969392671200965/969392677867631/?active_tab=about https://www.facebook.com/transfo.emmaus.solidarite https://www.facebook.com/transfo.emmaus.solidarite

©Marc Domage pour Transfo – Emmaüs Solidarité Vue de l’installation de Jean-Luc Verna