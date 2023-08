Bal pop! / Emmaus Emmaus Servas, 25 septembre 2023, Servas.

Le projet « Bal Pop » est une invitation convoquant le lâcher prise sur un dancefloor éphémère. Le principe même de ce projet est d’animer en amont de la représentation des ateliers avec des amateurs et des amatrices qui, le jour J, deviendront complices des danseur.euses.

Cette proposition souhaite favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble en rassemblant autour d’une proposition chorégraphique tous types de personnes sans distinction d’âges, de genres, de quartiers, de classes ou d’origines sociales. Ainsi cette invitation renoue avec des principes de démocratie, de cohésion et de rencontres intergénérationnelles.

L’objectif de cette édition de Bal Pop ! est de rassembler et fédérer des publics venant du quartier des Vennes, du Emmaüs de Bourg-en-Bresse et du Emmaüs de Servas ainsi toujours dans un esprit de rencontre, de vivre ensemble et de cohésion sociale.

Emmaus 5, place de l’Eglise 01960 SERVAS Servas 01960 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T16:00:00+02:00 – 2023-09-25T20:00:00+02:00

2023-10-04T16:00:00+02:00 – 2023-10-04T18:30:00+02:00

©Garance Li