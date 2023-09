Les Rencontres Musicales d’Emmaüs – Milena Emmaus Orléans, 18 octobre 2023, Orléans.

Les Rencontres Musicales d’Emmaüs – Milena Mercredi 18 octobre, 18h30 Emmaus Entrée libre

avec Vincent Viala (piano) et Amrat Hussain (tabla)

Milena signifie “rencontre” en hindy. Explorant leurs compositions originales, Amrat et Vincent improvisent, s’amusent, se parlent et s’enthousiasment de l’heureux mariage des rythmes et des timbres de leurs instruments dans une joie communicative avec le public.

Emmaus 8 bis avenue Buffon, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T18:30:00+02:00 – 2023-10-18T20:00:00+02:00

Emmaüs concert