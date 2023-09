Les Rencontres Musicales d’Emmaüs – Trio Jazz Olivier Cahours Emmaus Orléans, 12 octobre 2023, Orléans.

Olivier Cahours Trio

avec Olivier Cahours (guitare acoustique et composition), Thierry Colson (contrebasse) et David Georgelet (batterie).

Un jazz de chambre à l’esprit vagabond, plein de force, de grâce et de sérénité de part la beauté solaire des mélodies, l’intensité des improvisations et la complicité qui unit ces trois musiciens.

Une inviation au voyage.

Emmaus 8 bis avenue Buffon, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T18:30:00+02:00 – 2023-10-12T20:00:00+02:00

