Les Rencontres Musicales d’Emmaüs – le quatuor de percussions de l’Orchestre Symphonique d’Orléans Emmaus Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Les Rencontres Musicales d’Emmaüs – le quatuor de percussions de l’Orchestre Symphonique d’Orléans Emmaus Orléans, 4 octobre 2023, Orléans. Les Rencontres Musicales d’Emmaüs – le quatuor de percussions de l’Orchestre Symphonique d’Orléans Mercredi 4 octobre, 18h30 Emmaus Entrée libre Le quatuor de percussions de l’Orchestre Symphonique d’Orléans

avec Benoît Lavollée, Céline Blondeau, Carole Grimault et Émilie Trassebot

Le Quatuor, rarement réuni sans le reste de l’orchestre, vous propose un programme de compositions modernes ou contemporaines qui ont en commun d’être savamment ouvertes sur les musiques populaires du monde (Debussy, Reich, Koshinski…). Emmaus 8 bis avenue Buffon, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ouvemazulis.wixsite.com/ouvemazulis/rencontresmusicalesdemmau00fcs »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T18:30:00+02:00 – 2023-10-04T20:00:00+02:00

2023-10-04T18:30:00+02:00 – 2023-10-04T20:00:00+02:00 Emmaüs concert Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Emmaus Adresse 8 bis avenue Buffon, 45100 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Emmaus Orléans latitude longitude 47.82809;1.936094

Emmaus Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/