Ormes Les Rencontres Musicales d’Emmaüs – concert Zafaroud et Oddities Emmaüs Loiret Ormes, 28 septembre 2023, Ormes. Les Rencontres Musicales d’Emmaüs – concert Zafaroud et Oddities Jeudi 28 septembre, 18h30 Emmaüs Loiret Entrée libre 1ère partie : Zafaroud

avec Yacir Rami (oud) & Antoine Morineau (percussions)

A l’est toute, pour le jour qui se lève, les premières lueurs, le grain de la terre et tout ce qui nourrit les racines, les sources, et qui remue les pieds, le cœur… à la rencontre avec les orients et les occidents.

Con Alegria !

2ème partie : Oddities

avec Hélène Decoin (violon), Céline Tison (alto) & Yacir Rami (oud)

Le répertoire est celui de l'Europe du tournant du 18e siècle, déjà cosmopolite : Matteis, Bach, Eccles, Leclair… Mais les trois instrumentistes, ouverts à tous les ailleurs comme à l'improvisation, gomment les écarts géographiques et chronologiques…

