Spectacle « Nuit Sauvage » à Emmaüs Emmaüs, La Couronne La Couronne, 2 septembre 2023, La Couronne.

Spectacle « Nuit Sauvage » à Emmaüs Samedi 2 septembre, 20h30 Emmaüs, La Couronne Placement libre / 300 places max.

« Le soleil se couche, nous nous asseyons en cercle, un feu est allumé. L’histoire se passe dans une réalité distordue, un monde d’après. Comme une veillée, des voix viennent tour à tour nous conter leur histoire. »

À la suite d’une résidence de trois semaines en immersion dans les murs d’Emmaüs et en collaboration avec celles et ceux qui l’habite, le collectif Nuit Sauvage délivrera le premier acte de son spectacle documentaire: « Ruines ».

Spectacle gratuit.

Restauration sur place.

En co-production avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine, Emmaüs La Couronne et l’association Saxifraga.

Emmaüs, La Couronne 23 Rue des Compagnons d’Emmaüs, 16400 La Couronne La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 67 19 56 http://www.emmaus-angouleme.com/fr/19/la-couronne.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T20:30:00+02:00 – 2023-09-02T23:30:00+02:00

2023-09-02T20:30:00+02:00 – 2023-09-02T23:30:00+02:00

©Nuit_Sauvage