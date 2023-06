Théâtre de rue : Silence encombrant Emmaüs Étoile-sur-Rhône, 1 juillet 2023, Étoile-sur-Rhône.

Étoile-sur-Rhône,Drôme

Silence encombrant est un théâtre de rue gestuel et sonore..

2023-07-01 18:15:00 fin : 2023-07-01 19:30:00. .

Emmaüs Lieu dit Saint Marcellin

Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Silence encombrant is gestural street theater with sound.

Silence encombrant es un teatro callejero de movimiento y sonido.

Silence encombrant ist ein gestisches und akustisches Straßentheater.

