Matinée Engagée – devenir bénévole chez Emmaüs Connect Jeudi 12 octobre, 09h30 Emmaüs Connect Sur inscription – entrée libre

A ROUBAIX : on recherche des bénévoles pour aider plus de 1100 personnes en difficulté sur le numérique !

A ROUBAIX et dans ses environs, l’augmentation des personnes en demande d’aide sur le numérique est devenue évidente. En 2022, près de 400 personnes ont été accompagnées à Roubaix grâce à une communauté de plus de 60 bénévoles. Un cap déjà dépassé à l’heure actuelle : depuis janvier 2023, l’association a apporté son aide à 35 % de personnes supplémentaires au cours de la même période.

Pour faire face à cette croissance des besoins, l’association est à la recherche de bénévoles qui pourront conseiller les publics en difficulté sur la vente solidaire d’équipement et de connexion adaptés à leurs besoins et les accompagner sur le numérique à travers des parcours en plusieurs sessions et des ateliers individuels.

Rendez-vous à la Matinée Engagée de Roubaix le JEUDI 12/10 à partir de 9h30 jusqu’à 12h30 à l’espace de solidarité numérique Emmaüs Connect, 71 avenue de verdun, 59100 Roubaix (Maison des services des quartiers EST, 3éme étage)

Inscription obligatoire sur : emmaus-connect.org/devenir-benevole

Emmaüs Connect 71 avenue de Verdun, 59100 ROUBAIX Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France https://emmaus-connect.org/roubaix/

2023-10-12T09:30:00+02:00 – 2023-10-12T12:30:00+02:00

