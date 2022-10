Accompagnement des parents d’élèves éloignés du numérique Emmaüs Connect Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Accompagnement des parents d’élèves éloignés du numérique Emmaüs Connect, 7 octobre 2022, Lille. Accompagnement des parents d’élèves éloignés du numérique 7 – 21 octobre Emmaüs Connect

gratuit, sur inscription

Besoin d’aide pour utiliser One, Pronote,EduConnect… ? handicap moteur mi Emmaüs Connect 83 rue de l’abbé aerts 59000 lille Wazemmes Lille 59046 Nord Hauts-de-France ? Vous accompagnez des parents dont les enfants sont en primaire ou au collège ? ? ? Emmaüs Connect lance avec Itinéraires :

un PARCOURS « PARENTALITÉ ET NUMÉRIQUE » ! ? ? Objectif : proposer un accompagnement gratuit et personnalisé pour les parents afin de leur permettre de suivre la scolarité de leurs enfants Réunion d’information au 83 rue de l’abbé aerts, Lille: le 7 octobre 2022 à partir de 14h00

? 4 séances d’initiation à l’ordinateur pour avoir les bases

? 3 séances pour découvrir Pronote, ENT, EduConnect, le livret scolaire unique… Pour toutes inscriptions, contactez notre animatrice numérique Jocelyne MIRANDE : 06 46 60 15 02 ou @Lahouaria ADDOUCHE d’Itinéraires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T14:00:00+02:00

2022-10-21T11:30:00+02:00 Emmaus Connect

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Emmaüs Connect Adresse 83 rue de l'abbé aerts 59000 lille Wazemmes Ville Lille lieuville Emmaüs Connect Lille Departement Nord

Emmaüs Connect Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Accompagnement des parents d’élèves éloignés du numérique Emmaüs Connect 2022-10-07 was last modified: by Accompagnement des parents d’élèves éloignés du numérique Emmaüs Connect Emmaüs Connect 7 octobre 2022 Emmaüs Connect Lille lille

Lille Nord