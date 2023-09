Portes ouvertes de l’atelier tech Emmaüs Connect Emmaüs Connect Bordeaux Bordeaux, 20 octobre 2023, Bordeaux.

Portes ouvertes de l’atelier tech Emmaüs Connect Vendredi 20 octobre, 10h00 Emmaüs Connect Bordeaux

Emmaüs Connect a lancé en 2020 le dispositif de réemploi solidaire LaCollecte.tech qui vise à collecter, reconditionner et distribuer du matériel numérique aux personnes exclues du numérique faute d’équipement. Comme dans chaque dispositif de l’association, des bénévoles s’investissent pour reconditionner aux côtés de nos partenaires structures de l’insertion, les équipements proposés ensuite à tarifs solidaires avec des garanties fortes en termes de qualité, sécurité et traçabilité.

Reconditionnement, réparation… nous vous proposons de plonger au coeur de cette activité bénévole et pourquoi pas de la rejoindre durablement si vous le souhaitez !

Emmaüs Connect Bordeaux 205 cours de la Marne 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

