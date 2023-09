Emmaüs Campüs ouvre une boutique à Censier Césure Paris, 28 septembre 2023, Paris.

Le jeudi 28 septembre 2023

de 12h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Emmaüs Campüs ouvre une troisième boutique ! Prochainement, Emmaüs Campüs ouvrira un nouvel espace de vente, de collecte de dons et de tri d’une superficie de 380m² !

En collaboration avec la cantine de Yes We Camp, notre ambition

est d’ouvrir un lieu de vie, de co-création et de partage avec le monde

étudiant pour répondre ensemble au problème de la précarité chez les jeunes. Déjà partenaires avec diverses associations en lien avec le

monde étudiant comme Délivr’Aide et Cop1, ce projet nous permettra de

développer encore davantage les actions de solidarités, les activités et le

bénévolat par et pour les jeunes.

La boutique va accueillir 20 nouveaux salarié.e.s en insertion,

qui bénéficieront d’un accompagnement personnalisé sur le volet de la santé, du

logement et du travail afin de stabiliser leur

parcours de vie.

Dès le 27 septembre, vous pourrez dénicher vêtements,

accessoires, vaisselle, livres, jouets mais surtout profiter de promotions

spéciales pour les moins de 30 ans et les étudiants.

Césure 13 Rue Santeuil, 75005 Paris, France 75005 Paris

Contact : https://emmaus-defi.org/une-nouvelle-boutique-emmaus-campus-dans-le-5e-arrondissement-de-paris/

Emmaüs Défi Affiche de l’ouverture d’Emmaüs Campüs Césure