Emmanuelle Rybojad s’expose au musée de l’illusion Musée de l’Illusion Paris, mercredi 24 janvier 2024.

Du mercredi 24 janvier 2024 au lundi 26 février 2024 :

.Tout public. payant

A partir de 15 euros

Le Musée de l’Illusion a l’honneur de présenter les

œuvres de la célèbre Emmanuelle Rybojad, alchimiste de la matière et figure montante de

l’art contemporain, du 24 janvier au 26 février 2024.

Le Musée de l’Illusion de Paris, lieu de découverte et d’éveil des sens, se positionne comme le cadre idéal pour présenter les œuvres captivantes et audacieuses d’Emmanuelle Rybojad. En effet, pour l’artiste, l’art est une expérience à vivre et à faire vivre. Reconnue et exposée internationalement, Emmanuelle Rybojad incarne l’audace et la modernité. Son œuvre, fortement inspirée par les symboles de la culture pop et des années 70, explore divers supports tels que miroirs, néons, LED…

Les amateurs d’art contemporain seront ravis d’apprendre que Paris devient le théâtre d’une exposition unique en son genre. Dès le 24 janvier, la capitale française accueillera l’exposition exclusive de l’artiste de renom au sein du Musée de l’Illusion de la ville.

L’exposition d’Emmanuelle Rybojad constitue une nouvelle étape passionnante dans l’évolution du Musée de l’Illusion, renforçant sa réputation en tant que lieu de découverte et d’émerveillement artistique. Les visiteurs auront ainsi l’opportunité de combiner l’exploration des attractions permanentes du Musée avec l’exposition captivante de l’artiste. L’exposition de l’artiste, qui se déroulera dans ce lieu prestigieux et spécialement aménagé pour l’occasion, permettra aux visiteurs de découvrir l’univers fascinant des illusions. Les œuvres d’Emmanuelle Rybojad jouent habilement avec les supports utilisés, offrant une expérience visuelle unique et immersive. Les installations innovantes du Musée repoussent les limites de la réalité, défiant les sens et émerveillant le public. Du Tunnel Vortex qui semble tourner sur lui-même à la Salle Renversée, en passant par la Chaise Beuchet, chaque attraction est conçue pour émerveiller, surprendre et éduquer.

