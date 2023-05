Emmanuelle Léonard, Le Déploiement Centre culturel canadien, 9 juin 2023, Paris.

Du samedi 16 septembre 2023 au dimanche 17 septembre 2023 :

samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

Du vendredi 09 juin 2023 au mardi 14 novembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Rendez-vous dans le Grand nord canadien avec « Le Déploiement », l’exposition de l’artiste Emmanuelle Léonard au Centre culturel canadien à Paris, du 9 juin au 14 novembre.

Le Déploiement présente un corpus réalisé par Emmanuelle Léonard suite à une résidence de recherche dans le Grand Nord canadien au sein du Programme d’arts des Forces canadiennes. Poursuivant le travail photographique et vidéographique réalisé depuis quinze ans sur des groupes hiérarchisés issus des systèmes social, judiciaire, militaire et religieux, l’artiste continue de s’intéresser ici aux fonctions d’autorité et aux mécanismes de détournement qu’elles engendrent.

Avec cette exposition, Emmanuelle Léonard aborde un ensemble de réalités très diverses : le déploiement militaire stratégique dans cette région du monde où les enjeux nationaux, politiques et économiques se trouvent exacerbés par les effets du réchauffement climatique ; l’engagement de jeunes adultes à l’égard des valeurs collectives de l’armée autant que leur mobilisation motivée par une quête personnelle ; la contribution des Rangers inuits sans qui l’apprentissage de la survie dans de telles conditions polaires serait vain ; mais également la candeur des jeunes soldats devant la beauté des paysages nordiques qu’ils découvrent.

En partenariat avec la Galerie de l’UQAM (Université du Québec à Montréal)

Commissaire : Louise Déry

Vernissage : le jeudi 8 juin de 18h à 21h (dernière entrée à 20h30). Visite guidée à 18h.

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://canada-culture.org/event/emmanuelle-leonard-le-deploiement/ 0144432190 info@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/

Emmanuelle Léonard Emmanuelle Léonard, Le champ de tir, 2019