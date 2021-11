EMMANUELLE HUNYH & JOCELYN COTTENCIN Carré d’art Nîmes, 23 novembre 2021, Nîmes.

du mardi 23 novembre au dimanche 13 mars 2022 à Carré d’art Nîmes

Le premier chapitre de cette série de portraits de villes, est celui de New York « A Taxi driver, an Architect and the High Line » (2016), le second celui de Saint Nazaire « Nous venons de trop loin pour oublier qui nous sommes » (2019). Au travers des modalités de rencontres avec les habitants et les énergies présentes sur place, ils collectent des paroles et prolongent des gestes, des mémoires, engagent des actions, des expériences. Emmanuelle Huynh et Jocelyn Cottencin viennent de disciplines différentes, pour la première la danse et la performance, pour le second les arts visuels, le graphisme, le film mais ils partagent des questions récurrentes dans leurs travaux respectifs qui trouvent dans cette collaboration un territoire d’amplification et d’expérimentation.

Du 23 novembre 2021 au 13 janvier 2022. Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h

Emmanuelle Huynh et Jocelyn Cottencin ont initié en 2014 une recherche s’intéressant aux territoires urbains à partir de gestes et de mouvements, à l’histoire et aux présents des lieux.

Carré d'art Nîmes Place de la Maison Carrée. 30000 Nîmes



