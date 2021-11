Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Emmanuelle Houdart & Olivia Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

le samedi 10 février 2018 à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

GRATUIT sur réservation Une expérience gustative au cœur de l’exposition d’Emmanuelle Houdart. Olivia, dresseuse d’épices, interprète l’univers d’Emmanuelle Houdart en goût et en saveur. Venez dégustez, dans le cadre de son exposition, vous repartirez avec une dédicace très gourmande d’Emmanuelle Houdart ! http://emmanuellehoudart.fr/

Expérience gustative Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

2018-02-10T11:00:00 2018-02-10T12:00:00;2018-02-10T18:00:00 2018-02-10T19:00:00

