Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Emmanuelle Cosso & Lili Ster Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Emmanuelle Cosso & Lili Ster Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 11 février 2018, Nevers. Emmanuelle Cosso & Lili Ster

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le dimanche 11 février 2018 à 17:30

DÉDICACES À LA FIN DE LA RENCONTRE Pour Emmauelle Cosso, la scène et la lecture musicale sont des évidences. Elle est actrice et elle est parolière (Florent Pagny, Maurane, Johnny Halliday entre autres) mais elle a également publié le roman J’ai rencontré quelqu’un (Flammarion, 2014) accompagné d’un CD, proposant ainsi une sorte de roman musical. C’est donc tout naturellement qu’elle propose avec Lili Ster au piano, une lecture inédite en musique de son dernier roman Le Phénomène Philomène. Si ce dernier s’adresse aux enfants à partir de 8 ans, la lecture emmènera tous les publics y compris les adultes à la suite du fantôme Philomène et d’Anatole, jeune ado balourd à la tignasse bien garnie, qui se voit subitement investi d’un rôle héroïque. À lire : Emmanuelle Cosso, _Le phénomène Philomène_, Sarbacanne, 2017. À écouter : Lili Ster, Le temps ne compte pas ses heures, Attrape-Moi Si Tu Peux, 2017.

GRATUIT sur inscription

Lecture musicale Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-02-11T17:30:00 2018-02-11T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers