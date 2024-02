Emmanuel Sunee invite Electric Blue Cats au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, mardi 5 mars 2024.

Le mardi 05 mars 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros

Funk — La musique des Electric Blue Cats est un alliage précieux composé de plusieurs styles incluant l’electro, la funk ainsi qu’un soupçon de musique africaine.

Les effets électroniques élaborés avec les instruments – guitare, basse, batterie- créent une rythmique funk très syncopée.

La ligne de basse d’Emmanuel Sunee, qui sert de clef de voûte, est agrémentée par le jeu pur et tranchant du batteur Salah Khaïli et rehaussée par mélodies aériennes du guitariste Christophe Tito Taddei.

Sans détour, les compositions des Electric Blue Cats font la part belle à la culture pop, dansante et jouissive. Un engagement assumé dans la musique populaire !

Christophe Tito Taddei : guitare

Salah Khaïli : batterie

Emmanuel Sunee : basse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/88

