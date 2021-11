Saint-Germain-en-Laye La CLEF Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Emmanuel Guibert : de la BD au musée La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Les dessinateurs de BD utilisent quotidiennement un très grand nombre de méthodes de dessin et d’astuces qui ont été explorées par les peintres de la fin du XIXe siècle : l’importance consacrée à des lignes franches, la manière de poser ses couleurs en aplats, la nécessité d’une clarté narrative… **Emmanuel Guibert**, Grand Prix du festival international de la bande dessinée d’Angoulême 2020, fera le lien entre son travail et l’univers des Nabis, dont **Maurice Denis** fut le chef de file au début du 20è siècle. C’est l’après-midi même que le dessinateur visitera le Musée pour la première fois. Cette rencontre à La CLEF avec le public présent, sera l’occasion de réagir à chaud sur cette visite, un crayon à la main sur sa découverte des œuvres du Musée. **Rencontre en partenariat avec le Musée Départemental Maurice Denis** [Biographie d’Emmanuel Guibert](https://www.dupuis.com/auteurbd/guibert/60) [Lien billetterie vers le site du Musée](https://boutique.musee-mauricedenis.fr/activite/50/)

Rencontre esthétique avec l'un des auteurs français les plus notables dans le domaine de la littérature graphique (Le Photographe, L'Enfance d'Alan, Les Olives Noires, Ariol…) La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye

